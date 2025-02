Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, a eventuale tavolo negoziati pronti a scambio territori

Torino, 11 feb. (LaPresse) – Se Donald Trump dovesse riuscire a portare Kiev e Mosca aldei, il presidente ucraino Volodymyrsarebbe disposto, ha dichiarato in un’intervista al Guardian, a proporre unoale: cedere ilo occupato dall’nella regione russa di Kursk, conquistato sei mesi fa, in cambio di un’area sotto occupazione russa. “Scambieremo uno per un altro”, ha dichiarato, aggiungendo di non sapere quale area occupata dall’esercito russo l’potrebbe chiedere in cambio. “Non lo so, vedremo. Ma tutti i nostrisono importanti, non c’è una priorità”.