Tpi.it - Ucraina, Trump: “Un giorno potrebbe essere russa. Da Kiev voglio 500 miliardi in terre rare”

L’diventare territorio russo un” e pertantodeve garantire la “sicurezza degli investimenti degli Stati Uniti”, fornendo a Washington l’equivalente di 500di dollari diin cambio degli aiuti, una condizione a cui il governo del presidente Volodymyr Zelensky ha già “essenzialmente acconsentito”. Parola di Donald.In un’intervista concessa al giornalista Bret Baier di Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha esplicitato le condizioni per continuare a fornire aiuti all’per difendersi dall’invasione della Russia, lasciando comunque aperta la possibilità che il Paese possaannesse da Mosca “un”. “ro fare un accordo,ro non farlo”, ha detto. “rorussi unro non esserlo”.