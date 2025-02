Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Kiev potrebbe essere russa un giorno”

In“hanno terreni di enorme valore in termini di terre rare, petrolio e gas e altro. Voglio che i nostri soldi siano al sicuro, perché stiamo spendendo centinaia di miliardi di dollari. Ero fare un accordo,ro non farlo,rorussi unro nonrussi un, ma i nostri soldi sono lì e li voglio indietro”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donaldin un’intervista a Fox News.“Ho detto loro che voglio l’equivalente in terre rare, circa 500 miliardi di dollari. E sostanzialmente hanno già accettato, quindi almeno non ci sentiamo stupidi. Ho detto loro che dobbiamo ottenere qualcosa, non possiamo continuare a pagare questi soldi”, ha aggiunto.Seul: “Kim ha inviato Mosca 200 pezzi di artiglieria a lungo raggio”La Corea del Nord avrebbe inviato alla Russia circa 200 pezzi di artiglieria a lungo raggio ed è probabile che invierà altre truppe e armi a sostegno della guerra di Mosca contro l’