Stai a vedere che la chiave individuata da Donaldperla guerra innon è quella di piegare la Russia di Vladimir, ma di spingere l’di Volodymyrad accettare condizioni particolarmente dure. Questa sensazione emerge chiaramente dalle ultime mosse e dichiarazioni del tycoon che, in un’intervista a Fox News, ha ammesso che parte dell’“potrebbe diventare un giornoo russo”, aggiungendo che più passa il tempo, più la situazione rischia di peggiorare.insuperdailMa non è tutto. Nella stessa intervista, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che “l’deve garantire la sicurezza degli investimenti degli Stati Uniti” e che, considerando le sue immense risorse “in termini di terre rare, petrolio, gas e altre materie prime”, la soluzione sarebbe “raggiungere un accordo” con Kiev, il quale prevederebbe la cessione di tali risorse a Washington in cambio degli aiuti militari.