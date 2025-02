Lapresse.it - Ucraina: Trump, Bessent a Kiev da Zelensky, guerra finirà presto

Washington (Usa), 11 feb. (LaPresse) – Donaldannuncia l’invio indel segretario al Tesoro, Scott, per incontrare Volodymyr. “Questadeve e— troppa morte e distruzione. Gli Stati Uniti hanno speso miliardi di dollari a livello globale, con poco in cambio. Quando l’America è forte, il mondo è in pace”, scrive su Truth il presidente Usa.