Ucraina-Russia Trump manda il team in Europa | dialogo con Kiev e Nato

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Gli uomini di Donaldarrivano ine i colloqui per fermare la guerra trasi mettono in moto. I prossimi giorni sono destinati ad incidere sul quadro del conflitto, in corso ormai da 3 anni. Dal 14 al 16 febbraio va in scena la Conferenza per la sicurezza .