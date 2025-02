Quotidiano.net - Ucraina, l’Europa messa all’angolo. “Ma l’Ue farà la sua parte”

Roma, 11 febbraio 2025 – Un’Unione Europea che deve dimostrare compattezza, ma che può ancora dire la sua sulla guerra in, anche se il presidente Trump sta cercando in tutti i modi di tagliarla fuori. L’Ambasciatore Piero Benassi, diplomatico di lungo corso e attualmente docente di diplomazia contemporanea nelle relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano, ha spiegato quali siano le leve che Bruxelles potrebbe utilizzare per ridurre l’assertività del presidente americano. Ambasciatore Benassi, Trump sostiene di aver sentito Putin, senza fornire ulteriori dettagli, e ha ribadito di voler porre fine alla guerra inal più presto. Quante possibilità ci sono per l’Unione Europea di ricoprire un ruolo? Sembra quasi che il futuro negoziato sia un affare solo fra loro due.