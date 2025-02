Lapresse.it - Ucraina, in carceri russe dato l’ordine: “Nessuna pietà per i prigionieri”

“Siate crudeli, non abbiatedi loro“. Questo il messaggio trasmesso dal responsabile delledi San Pietroburgo, Igor Potapenko, alle unità delle forze speciali del servizio penitenziario incaricate di sorvegliare l’afflusso didi guerra ucraini poche settimane dopo l’inizio dell’invasione dell’. Gli ordini di PotapenkoLo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Potapenko ha dichiarato che le regole ordinarie non sarebbero più state applicate e non ci sarebbero state restrizioni alle violenze. Inoltre, nelleè stato revocato l’obbligo di utilizzare le bodycam per registrare le azioni delle guardie, un requisito obbligatorio in altri istituti di detenzione. Istruzioni simili sono state impartite ad altre unità in tutto il paese e sono state inviate lettere alle amministrazioni carcerarie di tutta la Russia, ordinando di sgomberare piani, ali e persino intere prigioni.