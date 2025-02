Quotidiano.net - Ucraina, il piano Trump ancora non c’è. Via ai dazi su acciaio e alluminio

di Mario Benedetto ROMA Ildi Pace diper l’non c’è e non sarà presentato questa settimana nè alla riunione dei ministri della Difesa della Nato di Bruxelles, alla presenza del nuovo capo del Pentagono Pete Hegseth, e neppure alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. E dopo la telefonata fra il presidente americano e Putin, anche la Russia frena, con il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov che non vede "alcun cambiamento nella posizione degli Stati Uniti". Le relazioni comunque si infittiscono e c’è grande attivismo. A Monaco il vicepresidente americano J.D. Vance incontrerà il leader ucraino Volodymyr Zelensky, mentre l’inviato speciale del presidente, Keith Kellogg sarà inil 20 febbraio. IL DIALOGO SULLA GUERRA Notizie che sono state annunciate da fonti degli uffici del presidente ucraino che si dice "pronto a qualsiasi formato di dialogo" per riportare la pace nel suo Paese, ma a condizione che gli Usa e l’Europa diano garanzie di sicurezza che scongiurino nuovi attacchi russi in futuro.