Lanazione.it - Uccisa a Rufina, così Eleonora ha tentato la fuga: colpita a collo e schiena. Caccia alle ricerche web

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 – L’hain cucina. A sorpresa. Mentre stava preparando il caffè per tutti e due.Guidi hadi scappare. Ma non ci è riuscita. Perché il compagno, Lorenzo Innocenti, ha continuato a pugnalarla anche in salotto. Ventiquattro colpi in totale. Gli ultimi inflitti davanti al figlio di un anno e mezzo. Seduto sul divano, a due metri di distanza dal punto dove poi è stato ritrovato il cadavere della mamma. Il piccolo piangeva. Ha assistito a tutta la scena. Quando sono arrivati i carabinieri, su mobili e pavimento il sangue era già marrone. Una scena, spiegano gli inquirenti, che difficilmente si può dimenticare. Come difficile è da spiegare cosa sia successo veramente tra le mura del condominio di via Pavese, a. Perché Lorenzo (37 anni) ed(34 anni) sembravano follemente innamorati.