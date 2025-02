Lanazione.it - Twiga, recruiting day. Colloqui per assumere

Il gruppo Del Vecchio è alla ricerca di personale per la prossima stagione del. Il locale – con rinnovata gestione dopo la cessione da parte di Flavio Briatore – è pronto al debutto il 18 aprile e c’è fermento per l’attesa scommessa di Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica e da tempo impegnato nel settore food e hospitality (lo scorso anno ha acquistato il Franco Mare oggi Vesta Mare). L’occasione per mettersi in gioco è rappresentata dalday lanciato da Triple sea Food (la società con cui, appunto, ha rilevato ilbeach club) per lunedì 17 febbraio dalle 10 al Lido/Una Esperienze di Lido di Camaiore dove sarà possibile partecipare alo di selezione, scoprire tutti i dettagli sui progetti, incontrare e conoscere i manager e vedere concretamente le opportunità di carriera.