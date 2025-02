Justcalcio.com - Tuttosport – Kolo Muani, l’uomo Champions per Motta: i segreti dell’impatto Juve

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 11:30:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da:TORINO – L’impatto di Randalcon l’universontus non si può pesare soltanto con i 77 chili di muscoli e nervi dell’attaccante francese. Nemmeno con le sole – si fa per dire. – cinque reti messe a segno nelle prime tre uscite in bianconero. Tevez scavalcato, d’accordo. Roby Baggio nel mirino, va bene. Ma l’irruzione del 26enne di Bondy nel gruppo di Thiago, al saldo di possibili primati personali tutti da scrivere, si pesa anche in termini di personalità e di esperienza. A maggior ragione adesso che anche lui potrà partecipare all’avventura della squadra inLeague.vuol dire esperienzaTante volte, nelle ultime settimane, si è fatto ricorso al concetto di emotività o alla supposta carenza di leadership per provare a spiegare alcuni passi falsi, alcune fasi di partita gestite in maniera poco avveduta dal gruppo.