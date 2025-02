Quotidiano.net - Tutto sulla canzone di Simone Cristicchi a Sanremo. Di cosa parla ‘Quando sarai piccola’

Una vittoria al Festival diè già arrivata, con quella poesia senza tempo che porta il titolo di ‘Ti regalerò una rosa’ nel 2007 – nel 2006 era arrivato secondo fra i Giovani con ‘Che bella gente’ -, ma di certopuò ancora dire la propria. E conpuò sicuramente dimostrarlo. “E’ unache nasce per indagare il rapporto, la relazione che c’è tra genitori e figli, sul momento in cui questi due ruoli si ribaltano e quindi si diventa genitori dei nostri genitori. Sefosse un’immagine, probabilmente sarebbe un’altalena” racconta il cantautore romano.mancava dal palco del Teatro Ariston dal 2019, quando ha partecipato con il brano ‘Abbi cura di me’. L’anno precedente era invece stato a, ma come ospite di Ermal Meta e Fabrizio Moro e cantando quella ‘Non mi avete fatto niente’ che poi ha vinto il Festival.