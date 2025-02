Iodonna.it - Tutto pronto in piazza Colombo per accogliere durante il festival Raf, Big Mama, Benji & Fede, Ermal Meta e Tedua

Sanremo 2025 (dall’11 al 15 febbraio su Rai 1) non è solo il Teatro Ariston e le canzoni dei cantanti in gara. La festa della canzone italiana è diffusa un po’ in tutta la città. E infatti, come da qualche anno a questa parte, inviene allestito il Suzuki Stage, un palcoscenico all’aperto dove i fan, i curiosi e gli amanti della musica possono assistere a delle esibizioni live degli ospiti.di Sanremo, brani flop diventati famosi X Leggi anche › Quando inizia Sanremo 2025 e dove seguire le 5 serate I nomi di quest’anno sono Raf, che festeggia i 40 anni di Self Control, Big, che ritorna dopo il successo dello scorso anno con il brano La rabbia non ti basta e la sua rosticceria pop-up,, appena diventato papà e reduce dall’uscita del nuovo singolo Il campione, il duo ritrovatoe il rapper