Tutto il cibo di Sanremo

La settimana santa è ufficialmente iniziata. E no, non alzate gli occhi. Perché lo sanno tutti che il popolo italiano si divide inesorabilmente tra chi guarda il Festival die chi mente. E questo vale dal Nord a Sud dell’Italia, isole comprese. Ecco perché, nell’attesa febbricitante che arrivi stasera e le luci si accendano sulla settantacinquesima edizione della kermesse, abbiamo deciso di fare un viaggio gastronomico proprio lungo lo Stivale, ben rappresentato anche dai ventinove cantanti in gara: preparare una cenetta regionale ad hoc, da gustare davanti alla tv, può essere un’idea carina per sostenere il proprio artista del cuore. Partiamo da Achille Lauro, nell’occhio del ciclone del gossip delle ultime settimane con i triangoli amorosi dei Ferragnez. Nella sua canzone fa riferimento a un amore tormentato e chiamato dall’autogrill, ma lui arriva da una città, Verona, con una forte tradizione gastronomica, e, diciamolo, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta sui piatti da offrire ai nostri commensali.