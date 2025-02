Tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2025

Leggi su Open.online

Dal 11 al 15 febbraio, i 29 artisti selezionati da Carlo Conti (uno in meno rispetto ai 30 previsti a causa del forfait di Emis Killa) si esibiscono con le loro, in attesa del verdetto finale che incorona il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Tra esordi, ex vincitori della kermesse e qualche incrocio pericoloso, ecco i brani in gara.

I 29 protagonisti e i titoli delle canzoni

Francesco Gabbani – Viva la vita
Clara – Febbre
Achille Lauro – Incoscienti giovani
Brunori SaS – L'alberoci
Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola
Giorgia – La cura per me
Marcella Bella – Pelle diamante
Gaia – Chiamo io, chiami tu
Simone Cristicchi – Quando sarai piccola
Irama – Lentamente
Serena Brancale – Anema e core
Olly – Balorda nostalgia
Elodie – Dimenticarsi alle sette
Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore
Tony Effe – Damme 'na mano
Sarah Toscano – Amarcord
Rocco Hunt – Mille vote ancora
Lucio Corsi – Volevo essere un duro
Noemi – Se t'innamori muori
Bresh – La tana del granchio
Rose Villain – Fuorilegge
Willie Peyote – Grazie ma no grazie
Modà – Non ti dimentico
Fedez – Battito
Francesca Michielin – Fango in paradiso
Rkomi – Il ritmo delle cose
ComaCose – Cuoricini
Joan Thiele – Eco
The Kolors – Tu con chi fai l'amore