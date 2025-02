Sport.quotidiano.net - Tutti i gol delle forlivesi. Montanari, Monti e Podo trascinano Civitella ed Edelweiss

Risultati, marcatori e classifiche dalla Promozione alla Seconda Categoriasquadre. In Prima Categoria il Santa Sofia s’affaccia in zona playoff. In Seconda, primo ko per il Collinello. Promozione (girone D, 24ª giornata): Fratta Terme-Young Santarcangelo 0-0, Riccione-Forlimpopoli 3-1 (2 Hassler, Mussoni; Milandri),Jolly-Sparta 4-2 (2, Frabetti, Ferrari; 2 Strazzari),-Stella 5-1 (2, 2, Riviello; Marchini rig.). Classifica: Misano 56; Fratta Terme 53; Young 52; Cervia 44; Diegaro 43; Riccione 41; Bakia, Classe 36;32; Stella 31; S. Pietro in Vincoli 29; Savignanese 28; Sparta 27; Forlimpopoli 23; Bellariva 21; Verucchio 20;Jolly 18; Frugesport 10. Prima Categoria (girone G, 20ª giornata): Modigliana-Santa Sofia 1-2 (Betti; Campacci, Garoia), Fosso Ghiaia-Meldola 0-0, Carpena-San Pancrazio 2-1 (Fedele, Agazzi; Diop), Vecchiazzano-Bagnacavallo 0-4 (2 Camara, Valtancoli, Ndiaye), Savio-Pianta 1-1 (Benini aut.