Tutte le ex di Fedez prima durante e dopo il matrimonio con la Ferragni

La più famosa delle ex di, oltre l’ex moglie, è Giulia Valentina, classe 1990, proveniente da una famiglia agiata di Torino che le ha permesso di effettuare studi internazionali tra Milano e Parigi. È diventata famosa grazie alla relazione conma nel tempo ha saputo ritagliarsi i suoi spazi, diventando nel 2017 il volto italiano dell’Eurovision. La storia con il rapper è durata tre anni, dal 2013 al 2016, ed è proprio nella casa in cuisi trasferì con lei che lui è oggi è tornatola separazione da. Nella stessa intervista ha affermato che se non fosse diventata influencer avrebbe perseguito la sua passione da giornalista. Infatti, ha collaborato e scritto per la rivista Grazia. Nel 2016 ha condotto il programma Smart Touch e lo show Fan Caraoke. Inoltre, nel 2017, è stata il volto italiano per l’Eurovision Song Contest, annunciando i voti italiani.