Iltempo.it - Tutte le cifre dell'affare Gourna-Douath: ecco come scatta l'obbligo di riscatto

Leggi su Iltempo.it

Giocare il 50% dei minuti (recuperi esclusi) dile partite disputate dalla Roma dal momento del trasferimento fino a fine stagione. È questa la condizione che deve soddisfare Lucasper farre l'dia favore dei giallorossi, che lo hanno preso nell'ultimo giorno del calciomercato invernale dal Salisburgo. Nel caso in cui si verificasse tale situazioneche partirebbe da Trigoria un bonifico in direzione Austria, con la cifra che è variabile e dipende dal piazzamento finale in campionatoa squadra di Ranieri. Oltre ai 400mila euro per il prestito oneroso, il francese andrà a costare 20 milioni in caso di una posizione finale dal 7° posto compreso in giù in Serie A, con una crescita di 500mila euro del prezzo per ogni avanzamento di posizione (il limite massimo è stabilito in 21,5 milioni).