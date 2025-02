Turista Usa operata d’urgenza al San Paolo di Napoli scrive ai sanitari | Ho girato il mondo mai curata come qui

Leggi su Ildenaro.it

“Mi fate quasi venire voglia di trasferirmi aper essere vicino al vostro ospedale. In futuro, speriamo di tornare ain salute. E mangeremo la pizza insieme! Con affetto e grazie”. Si conclude così la lettera che unatexana di 71 anni ha inviato all’ospedale Sandidove è statamentre si trovava in vacanza in città. Arrivata in Italia con il marito per festeggiare il 46esimo anniversario di matrimonio, la donna fin dal primo giorno aha cominciato a star male. Chiamato il 118, è stata trasportataal pronto soccorso del presidio San, dove, dopo tutti gli esami del caso, le è stata diagnosticata una colecistite acuta. Sottoposta a terapia medica con idratazione e antibioticoterapia, ha ottenuto una remissione della sintomatologia e quindi dimessa in buone condizioni cliniche.