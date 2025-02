Lanazione.it - Turismo sull’ascensore mondiale. Più presenze, pre Covid stracciato. Città del Natale alla Bit di Milano

Leggi su Lanazione.it

Mezzo milione di persone nel 2024 hanno scelto ladella Chimera. Pure lei in "trasferta" laddove è nata, almeno fino al 2 marzo. I numeri raccontano l’andamento dei flussi turistici e, insieme, la spinta di Intour per incrementare le. Un lavoro di promozione messo in campo dagli strateghi della Fondazione guidata dall’assessore Simone Chierici. Un’analisi dettagliata che apre una finestra su cinque anni, esclusi quelli "bui" del. Così se nel 2017 leinstavano a quota 370mila, l’anno successivo sono passate a 455 mila e nel 2019 hanno raggiunto quota 510mila. Un’escalation che si rafforza nel 2023 con 558milae sale a 572mila nell’anno appena chiuso. Nel grafico qui accanto il trend registrato dagli analisti di Intour. Dati consolidati, li chiamano gli esperti, più semplicemente un andamento costante che punta verso l’alto.