Turismo green local ma tecnologico | 6 tendenze di viaggio per il 2025

Viaggiare non è mai stato così sostenibile. Non a caso, tra i trend più forti del settore per ilscovati al Bitdi Milano c’è proprio l’impronta. Che siano abituali o occasionali, i turisti italiani scelgono sempre più mete e stili dirispettosi dell’ambiente e delle comunità in cui sono accolti. L’aspetto curioso è che, accanto a questa riscoperta del naturale e dell’autentico, fa però contemporaneamente la sua comparsa, decisa, l’Intelligenza artificiale.Quest’anno i turisti nel mondo dovrebbero aumentare tra il 3 e il 5%, in particolare in partenza dall’Europa, dove nel 2024 si sono registrati 747 milioni di arrivi internazionali, sfiorando un +5% rispetto al 2023. Ottime le prospettive per l’Italia, che, passata la pandemia, attraverso destagionalizzazione, ricerca di mete di nicchia e luoghi unici per natura e benessere, conferma di essere una tappa indiscutibile, anche se non prioritaria.