Iodonna.it - Tumori femminili: lo studio e-Brave cerca altre donne con mutazione BRCA

Leconal seno o all’ovaio hanno molte frecce al loro arco nel 2025. Una di queste “frecce” è loe-, promosso dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale deidi Milano, un progetto di risul ruolo degli stili di vita e sulla prevenzione rivolto allecondei geni. I ritori di questoscientifico hanno già ricevuto l’adesione di circa 600, e ne stannondo1400 per completare i risultati. Ma perché candidarsi a partecipare, che cosa implica e quali sono i benefici? Ce ne parla la Responsabile dello, la dottoressa Patrizia Pasanisi, Direttore s.s.d. Rinutrizionale e metabolomica presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Qual è l’obiettivo delloe-?«Lo scopo di questomulticentrico, svolto anche grazie alla collaborazione con colleghi incittà italiane e Associazioni, è quello di creare una grande web-community diportatrici di mutazionida seguire nel tempo per comprendere quali fattori dello stile di vita (e non solo) sono associati allo sviluppo dei-relati.