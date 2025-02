Quotidiano.net - Tu con chi fai l’amore dei The Kolors a Sanremo 2025: la spiegazione del brano

I Thetornano sul palco dell’Ariston per la loro terza partecipazione al Festival di, e lo fanno con "Tu con chi fai", undal ritmo travolgente. Ma cosa significa la canzone? "Il titolo è abbastanza esplicito", spiega Stash, frontman della band, nell’intervista a RaiPlay. Ma tra le righe il messaggio è la celebrazione dell’istinto, del lasciarsi trasportare dalle emozioni senza troppi ragionamenti. "È il nostro modo di celebrare quei momenti in cui ci si lascia guidare dall’istinto piuttosto che dagli schemi, dai ragionamenti" aggiunge il cantante. La canzone esalta la bellezza dell’inaspettato, quel brivido che si prova nel vivere senza troppi calcoli, affidandosi alla spontaneità. Un inno alla spensieratezza e al piacere di lasciarsi sorprendere. Un sound che sa di tormentone Dopo aver dominato le classifiche con hit estive come "Italodisco", la band riporta sul palco dell’Ariston il suo stile energico, questa volta con una veste ancora più veloce e spigliata.