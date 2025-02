Lortica.it - TSD: nessun piano per il futuro, sindacati in pressione – Nuovo incontro al Ministero

Mercoledì vertice con Mimit,del Lavoro e FiberCopSi è concluso senza sviluppi concreti l’di oggi aldelle Imprese e del Made in Italy, mentre fuori i lavoratori di TSD presidiavano la sede. La Telco Soluzioni Digitali, attiva nel settore delle telecomunicazioni per la costruzione e manutenzione delle reti di FiberCop, conta 100 dipendenti ad Arezzo, 400 in Toscana e 700 in tutta Italia. Molti di loro non hanno ancora ricevuto due mensilità e restano senza certezze sul proprio.“TSD si è presentata senza soluzioni”, ha dichiarato Alessandro Tracchi, segretario provinciale della CGIL. “Hanno parlato di una riorganizzazione del debito, ma non hanno fornito garanzie sui pagamenti. L’unica certezza è la richiesta di cassa integrazione almeno fino a fine marzo.