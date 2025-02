Arezzonotizie.it - Tsd: l’azienda non propone strategie, il sindacato preme, il ministero convoca un nuovo incontro

Leggi su Arezzonotizie.it

interlocutorio quello di oggi a Roma aldelle imprese e del mady in Italy con il presidio in strada dei lavoratori della TSD. La Telco Soluzioni Digitali opera nel settore delle telecomunicazioni e si occupa di costruzione e manutenzione delle reti per conto di FiberCop. Occupa.