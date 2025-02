Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Voglio 500 miliardi in terre rare da Kiev. L’Ucraina? Potrebbe diventare russa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La scorsa settimana aveva chiesto esplicitamente ““, risorse del sottosuolo determinanti per settori nevralgici dell’economia, in cambio di aiuti militari e Volodymyr Zelensky aveva aperto: “Abbiamo risorse minerarie. Ciò non significa che le diamo via, nemmeno ai partner strategici”, aveva scritto il presidente ucraino su X, aggiungendo: “Si tratta di partnership. Metteteci dentro i vostri soldi. Investite. Facciamo sviluppo insieme”. Questa notte in un’intervista a Fox News Donaldha quantificato la richiesta: “Ho detto loro chel’equivalente di 500di dollari di, e hanno sostanzialmente accettato di farlo”. “Ho detto loro, dobbiamo ottenere qualcosa. Non possiamo continuare a pagare questi soldi”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca riferendosi agli aiuti americani finora arrivati ache a suo avviso ammontano a 300-350contro i circa 100 europei.