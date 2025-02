Panorama.it - Trump: «Tregua da annullare se Hamas non libera gli ostaggi»

Ieri pomeriggio, con una breve dichiarazione del portavoce delle Brigate Al-Qassam, Hudhaifa Kahlout (noto come Abu Obeida),ha annunciato il ritiro dall'accordo sul cessate il fuoco.«A causa del mancato rispetto dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Israele, il rilascio degliprevisto per questo sabato è stato rinviato a data da destinarsi», ha dichiarato il gruppo.ha accusato Israele di aver ostacolato il ritorno degli sfollati nel nord della Striscia di Gaza e di aver aperto il fuoco su di loro, oltre a denunciare difficoltà nel far entrare gli aiuti umanitari. Tuttavia, queste accuse sono ancora una volta infondate. Le autorità israeliane hanno riferito che, dall'inizio della cessazione del fuoco, sono entrati a Gaza circa 13.800 camion di aiuti, con una media di 4.