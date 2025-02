Cityrumors.it - Trump spiazza tutti e chiude l’ufficio che proteggeva i consumatori

Il presidente americano ne combina un’altra ma stavolta rischia di far arrabbiare tante persone, quelle più sempliciUna scelta che fa tanto discutere. E che hato in tanti, ma è una scelta e Donaldla porterà avanti come se niente fosse. E poco importa che stavolta non abbia tutelato la gente, almeno questo è quello che si sta dicendo da più parti. Un autogol? Forse. Ma cosa è successo?che(Ansa Foto) Cityrumors.itIl Presidente degli Stati Uniti, Donald, ha ordinato la chiusura e la sospensione di tutte le attività delper la protezione finanziaria dei(CFPB), creato dopo la crisi finanziaria del 2008 per sorvegliare Wall Street e proteggere i.Russell Vought, appena nominato direttore deldi amministrazione e bilancio (OMB), ha comunicato ai dipendenti del CFPB durante il fine settimana che l’agenzia avrebbe cessato “tutte le attività di supervisione e revisione”.