Trump si vuole comprare Gaza ma forse non invaderà il Canada

Un vecchio insegnamento che si sente spesso ripetere nelle redazioni recita: «Se non c’è il titolo, non c’è il pezzo». Non sono certo che sia sempre vero, in compenso sono abbastanza sicuro che a volte, come in questo caso, basterebbe solo il titolo, senza bisogno di aggiungere il pezzo. Al massimo una didascalia, che è più o meno quello che intendo fornire con queste righe, al solo scopo di evitare l’impressione che il titolo qui sopra sia una mia trovata più o meno spiritosa, o anche solo una forzatura, o una versione romanzata della realtà. Niente affatto. In un’intervista andata in onda ieri su Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che nel suo piano per fare di«la riviera del Medio Oriente» non è previsto un diritto dei palestinesi a ritornare nella striscia, di cui per sicurezza e praticità ritiene anzi gli Stati Uniti debbano entrare direttamente in possesso.