Trump | Se Hamas non libera gli ostaggi sarà l’inferno La replica | Le minacce non servono gli accordi vanno rispettati

Un clima teso, incandescente, provocato dalle dichiarazioni di, che ha annunciato il rinvio del nuovo rilascio diprevisto per sabato accusando Israele di non aver rispettato pienamente glisottoscritti a metà gennaio. E se da una parte Israele ha denunciato una “violazione della tregua” da parte della fazione palestinese, l’Idf ha ricevuto ordini di “prepararsi da ogni scenario“. Una crisi resa ancora più instabile dalle nuove dichiarazioni di Donald, che ha minacciato “” perse non libererà glientro mezzogiorno di sabato e a chiesto a Israele di ritirarsi dall’accordo. Oltre a questo, ha aggiunto che non è previsto il ritorno degli sfollati nell’enclave dopo la presa di possesso da parte degli Stati Uniti. E come se non bastasse, ha evocato l’ipotesi di tagliare gli aiuti a Egitto e Giordania se si rifiutassero di accogliere i gazawi.