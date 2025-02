Puntomagazine.it - Trump: “L’Ucraina potrebbe diventare russa un giorno” e annuncia nuovi dazi su acciaio e alluminio

Sanzioni economiche e strategie diplomatiche: le nuove mosse della Casa BiancaWashington, 11 febbraio 2025 – In un’intervista rilasciata a Fox News, il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha lasciato aperta la possibilità chepossa in futuro entrare sotto il controllo della Russia. “ro fare un accordo, ero non farlo.ro essere russi un, oro non esserlo“, ha dichiarato, senza specificare ulteriori dettagli sulla sua visione della situazione geopolitica in Europa orientale.Il presidente ha inoltre avanzato la richiesta che Kiev ripaghi gli aiuti militari statunitensi, che a suo avviso ammontano a 300-350 miliardi di dollari. “Ho detto loro che voglio l’equivalente di 500 miliardi di dollari in terre rare, e hanno sostanzialmente accettato di farlo”, ha affermato