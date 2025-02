Laprimapagina.it - Trump: l’Ucraina potrebbe diventare russa in futuro

In un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha ipotizzato la possibilità chepossa entrare sotto il controllo russo. “ro raggiungere un accordo, oppure no – ha dichiarato –.rorussi un giorno, oppure no”. Le sue parole hanno suscitato immediate reazioni nel contesto internazionale, alimentando il dibattito sulla guerra in corso e sulle prospettive geopolitiche della regione.