Metropolitanmagazine.it - Trump, l’Ucraina e la nostalgia dell’impero

tra affari e geopolitica:dovrà pagare la guerra con le terre rare, mentre le cannucce di plastica tornano a essere una battaglia ideologica.Donaldnon smette mai di sorprendere, in un’intervista a Fox News, l’ex presidente americano ha dichiarato che, un giorno, “potrebbe essere russa”, ma non prima di aver pagato gli aiuti statunitensi con 500 miliardi di dollari in terre rare. Un prezzo decisamente salato per il sostegno di Washington, che si rivela sempre meno disinteressato.e Ucraina: la guerra come merce di scambionon ha mai fatto mistero della sua concezione transazionale della politica estera. I numeri sono chiari: secondo lui, gli USA hanno sborsato tra i 300 e i 350 miliardi di dollari per, mentre l’Europa si è fermata a circa 100 miliardi.