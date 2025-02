Lettera43.it - Trump lascerà che «scoppi tutto l’inferno» a Gaza se Hamas non riprenderà il rilascio degli ostaggi

Il presidenteStati Uniti, Donald, ha dichiarato che se tutti gliisraeliani detenuti anon verranno restituiti entro sabato a mezzogiorno, proporrà di annullare il cessate il fuoco tra Israele ee lasciare che «». La dichiarazione arriva dopo cheha annunciato il rinvio deldei prigionieri israeliani previsto per il 15 febbraio, accusando Israele di stare violando il cessate il fuoco. La mossa è stata vista anche come una risposta al piano didi appropriarsi della Striscia die deportare i palestinesi in altri Paesi della regione.: «scoprirà cosa intendo» Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale,ha detto: «Per quanto mi riguarda, se tutti glinon vengono restituiti entro sabato alle 12, direi di annullare il cessate il fuoco, tutti gli accordi saltano e lasciamo che».