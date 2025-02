Ilfattoquotidiano.it - Trump Jr e l’anatra uccisa: la deregulation della caccia proposta in Parlamento è l’ennesima violazione delle regole

Di Lipu – BirdLife ItaliaNon basta essere il figlio del presidente degli Stati Uniti d’America per abbattere specie protette, in un altro paese. La vicenda di DonaldJr. anella laguna di Venezia merita una risposta seria, a prescindere dal fatto che le responsabilità siano tutte sue o anche di chi ha creato le condizioni per l’abbattimento illegale di una casarca. Si tratta di un’anatra molto rara in Italia, che nel nostro paese è anche allevata a scopo ornamentale. Il suo abbattimento è in ogni caso assolutamente vietato dalla legge. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto deve chiarire e assumere le opportune iniziative.L’area del Delta del Po, in cui sono stati commessi i reati, è nota per la diffusione del bracconaggio. In questa zona, infatti, è molto ampio l’utilizzo di richiami elettronici e spesso si verificano abbattimenti di specie protette, comportamenti questi che sono considerati reato dalla vigente normativa.