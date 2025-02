Trump | Hamas liberi ostaggi o è inferno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.07 Il presidente Usa ha detto che l'accordo tra Israele edovrebbe essere annullato se quest'ultimo non rilascerà gli ultimientro sabato alle 12. "Parlo per me, Israele può ignorarlo", ha aggiunto, ammonendo però che senza rilasci "si scatenerà l'". E stop aiuti a Egitto e Giordania se non accoglieranno i palestinesi di Gaza Poi:"Ho detto a Kiev che voglio l'equivalente di 500mld di dollari di terre rare e hanno sostanzialmente accettato" Firmati dazi import acciaio-alluminio.