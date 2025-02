Lettera43.it - Trump ha detto che «l’Ucraina un giorno potrebbe essere russa»

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha parlando della possibilità che«possaun». Durante un’intervista con Fox News,ha discusso della fine della guerra con la Russia, affermando che «ro fare un accordo,ro non fare un accordo.rorussi un, oro nonrussi un». Le dichiarazioni arrivano mentre il suo vice JD Vance si prepara a incontrare il leader ucraino Volodymyr Zelensky alla fine di questa settimana.sulle terre rare ucraine: «Hanno essenzialmente accettato di farlo»ha anche ribadito di volere un ritorno sugli investimenti per gli Stati Uniti, suggerendo cherestituire «l’equivalente di circa 500 miliardi di dollari di terre rare» in cambio dell’aiuto fornito.