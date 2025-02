Panorama.it - Trump guarda all'Africa

L’amministrazionecon crescente interesse all'. La settimana scorsa, Agenzia Nova ha riferito che una delegazione di Africom, guidata dal generale John Brennan, ha avuto un incontro a Bengasi con il figlio del maresciallo Khalifa Haftar, Saddam. Da quanto si apprende, il meeting era finalizzato a “rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra Stati Uniti e Libia, nonché il sostegno agli sforzi guidati dalla Libia per riunificare le istituzioni militari e di sicurezza”. L’incontro è avvenuto mentre la Russia sta cercando di consolidare la propria influenza nella parte orientale del Paese nordno: una dinamica, questa, innescata soprattutto dalla crisi siriana dello scorso dicembre. Washington sembra quindi preoccupata che il ruolo di Mosca nell’area possa aumentare: non è d’altronde un mistero che, negli ultimi anni, i russi abbiano usato l’est libico come un trampolino di lancio, per irradiare la propria longa manus su ampie parti del Sahel.