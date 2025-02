Ilfattoquotidiano.it - Trump firma un ordine esecutivo per tornare alle cannucce di plastica: “Quelle di carta si rompono”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal giorno del suo insediamento ha giàto diverse raffiche di ordini esecutivi: dal Golfo del Messico rinominato in “Golfo d’America”, fino all’uscita dagli Accordi sul clima di Parigi e dall’Organizzazione mondiale della sanità. Adesso, invece, Donalddà il via alla guerra contro ledi. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti è passato all’azionendo un nuovoche ribalta la politica della precedente Amministrazione per eliminare ledi. Da oggi, invece, i dipartimenti e le agenzie governative degli Stati Uniti non dovranno più acquistare e utilizzare in futurodi. Il suo staff è stato incaricato di lavorare a una strategia a livello nazionale per porre fine all’uso delledi, a materiali sostenibili.