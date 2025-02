Trump | Enormi progressi su Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.50 Il presidente Usa ha detto che la sua amministrazione ha fatto "nell'ultima settimana" per porre fine al conflitto in. "Abbiamo a che fare coi russi,abbiamo a che fare con gli ucraini. Penso che succederà qualcosa". L'"potrebbe essere russa un giorno, oppure no", intanto Kiev e Usa trattano sulle terre rare. Il suo inviato speciale Kellogg atteso il 20/2 a Kiev e venerdì il presidente ucraino Zelensky incontra il vice Usa Vance a margine della Conferenza sulla sicurezza a Monaco, in Germania.