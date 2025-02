Trump e l’Ucraina | affare o alleanza? Il nodo delle terre rare

Leggi su Formiche.net

Dopo aver già ventilato l’idea di scambiare il sostegno degli Usa alcon l’accesso statunitense alle risorse minerarie del Paese dell’Europa Orientale, il Presidente statunitense Donaldè tornato sulla questione stabilendo un “prezzo ben preciso”. In una recente intervista rilasciata a Fox News, l’inquilino della Casa Bianca ha infatti dichiarato di aver chiesto l’equivalente di cinquecento miliardi di dollari inucraine in cambio dell’assistenza continua degli Stati Uniti. “Ho detto loro che voglio l’equivalente di cinquecento miliardi di dollari in. E hanno praticamente accettato, così almeno non ci sentiamo stupidi,” ha detto. “Altrimenti, saremmo stupidi. Ho detto loro che dobbiamo ottenere qualcosa. Non possiamo continuare a pagare questi soldi.”Questo modo di porsi, esemplare dell’approccio transazionale dialla politica estera, ha suscitato critiche da parte dei leader europei, tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha definito la sua strategia “molto egoistica e autocentrata”.