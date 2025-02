Quotidiano.net - Trump choc: “L’Ucraina potrà essere russa”. Dazi su acciaio e alluminio da 12 marzo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 febbraio 2025 – Donaldnon cambia la sua strategia dopo le elezioni. Fra ordini operativi e dichiarazioni forti non passa ore che non ci siano novità roboanti legate al presidente Usa da poco insediatosi alla Casa Bianca. "” In un'intervista a Fox News, il presidente americano Donaldha lasciato aperta la possibilità che l' Ucraina "possaun giorno”. “Potrebbero fare un accordo, e potrebbero non farlo - ha detto -. Potrebberorussi un giorno, o potrebbero non esserlo”. TOPSHOT - US President Donaldsigns an executive order in the Oval Office of the White House on February 10, 2025, in Washington, DC. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Nuovidal 12del 25% annunciati ieri dal presidente degli Stati Uniti Donaldsulle importazioni disaranno in vigore dal 12prossimo: è quanto emerge dall'ordine esecutivo firmato dal presidente.