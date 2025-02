Secoloditalia.it - Truffe ai vip, anche Tronchetti Provera pronto a denunciare. Durigon: è successo anche a me

Marco, uno degli imprenditori nel mirino del gruppo di truffatori che usavano il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto per tentare raggiri milionari, èa presentare denuncia sul tentativo sventato. Da quanto si è appreso, avrebbe ricevuto una telefonata con la voce camuffata del finto ministro, come era accaduto a Massimo Moratti, l’unica vittima che ha denunciato di aver pagato.Arrivala denuncia diAvrebbe infatti versato poco meno di un milione di euro, come risulta dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e del pm di Milano Giovanni Tarzia della Procura guidata da Marcello Viola. Sul tavolo del procuratore Marcello Viola si attende la denuncia di Crosetto per sostituzione di persona, mentre ne è arrivata un’altra per un tentativo subito da Luxottica-famiglia Del Vecchio.