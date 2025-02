Anteprima24.it - Truffa online da 13mila euro: il tribunale assolve l’imputata

Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso con un verdetto di assoluzione il processo a carico di M.G., 52 anni, di Cervinara, accusata di accesso abusivo ai sistemi informatici di Poste Italiane eaggravata. Ildi Benevento, nella persona del giudice Palmieri, ha riconosciuto l’innocenza del, accogliendo la linea difensiva dell’avvocato Giovanna Coppola e pronunciando sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”.L’accusa aveva delineato un sofisticato schema di frode. Secondo la ricostruzione, la donna si sarebbe introdotta nei sistemi informatici di Poste Italiane per ottenere i codici dei conti correnti di alcuni clienti. La fase successiva del raggiro prevedeva l’invio di un SMS trappola alla vittima, con il quale, simulando una comunicazione ufficiale delle Poste, la si invitava a fornire le proprie credenziali per risolvere un presunto problema amministrativo.