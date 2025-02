Lettera43.it - Truffa falso Crosetto, Tronchetti Provera pronto a denunciare

Marcosi è unito alla lista degli imprenditori pronti ail gruppo ditori che, spacciandosi per il ministro della Difesa Guido, hanno tentato di estorcere denaro con la scusa di riscatti per liberare giornalisti rapiti in Medio Oriente. Dopo un primo confronto tra gli investigatori e lo staff dell’imprenditore, sarebbe imminente la presentazione della querela. L’unica vittima accertata al momento rimane Massimo Moratti, che ha versato quasi un milione di euro in due bonifici su un conto olandese, ora sotto sequestro. Intanto, ancheha annunciato una denuncia per sostituzione di persona, mentre si aggiunge un altro tentativo di raggiro ai danni di Luxottica e della famiglia Del Vecchio. Con la possibile denuncia di, il numero delle querele salirebbe a sei.