Truffa del finto incidente, due denunce dei carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiIdella compagnia di Gubbio hanno identificato e denunciato due uomini, un diciottenne e un quarantatreenne, originari della Campania, ritenuti responsabili del tentativo didel, in concorso.Nei giorni scorsi, dopo che erano giunte al Numero unico di emergenza-Nue 112 nella stessa mattinata numerose segnalazioni da parte di persone anziane che riferivano di essere state contattate da sedicenti marescialli che chiedevano denaro e oro per rilasciare propri congiunti coinvolti in sinistri stradali, ihanno immediatamente attivato il piano ricerche designato per questo tipo di reati, riuscendo a individuare in breve tempo una vettura ritenuta di interesse operativo.Sin da subito, gli occupanti hanno destato sospetti nei militari, che li hanno sottoposti a controllo, accertando che i due, residenti in Campania, non erano in grado di fornire una spiegazione plausibile della loro presenza in quel territorio.