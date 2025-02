Panorama.it - Truffa del falso Crosetto: il colpo che ha beffato Massimo Moratti

Qualcuno ci vede la sceneggiatura di una spy story fantapolitica: la voce sintetica del ministro della Difesa che ti chiama personalmente in ufficio, software avveniristici, intelligenza artificiale, raffinatissimi programmi per indurre in inganno il gotha dell’imprenditoria italiana. E però, diciamola tutta: la straordinaria storia del fintoche cerca di fregare i miliardari d’Italia, stringi stringi, ricorda piuttosto la mitica Totodatata 1962, quando i computer erano di là da venire, e il Principe de Curtis cercava di vendere la fontana di Trevi al turista cafone di nome Deciocavallo. In base a quanto è dato sapere, la stragrande maggioranza degli imprenditori coinvolti ha fiutato il tranello. Ma sono particolari da prendere con le pinze, perché immaginiamo che nessuno voglia passare per fesso: e infatti nei dispacci di queste ore già si va sul vago, tirando dentro gli staff.