Casertanews.it - Trovato con un coltello 'a molla': giovane finisce nei guai

Leggi su Casertanews.it

E' statocon unmentre si aggirava per strada. Per questo motivo un 21enne, originario del Napoletano, è stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi.Ilè stato intercettato nell'ambito di un'attività di controllo del territorio messa in campo dalla polizia.