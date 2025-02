Dayitalianews.com - Treviso, la sua padrona ha un malore, il cane eroe ‘ferma’ una volante della polizia e la salva

E' accaduto lo scorso 5 febbraio in vialeRepubblica a. La donna aveva avuto una crisiIl fatto è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 5 febbraio a, nel tardo pomeriggio. Passando lungo vialeRepubblica, unaha visto undi razza 'Amstaff', Mia, che abbaiava nervosamente ai marginicarreggiata, come a voler attirare l'attenzione dei passanti.Scesi dall'auto, gli agenti delle volanti sono stati letteralmente 'accompagnati' dalin un parcheggio vicino, lungo la strada, dove si trovava a terra, in stato di semi incoscienza, una signora di mezza età che aveva avuto un. La donna è stata, quindi, immediatamente soccorsa dagli agenti e dagli operatori del 118 che l'hanno stabilizzata.